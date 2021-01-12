БДСМ с юмором — сериал «Связь» возвращается на Netflix со вторым сезоном (трейлер)

Welcome back, любители садомазо. Многосерийная драмеди «Связь», раскритикованная работниками секс-индустрии за недостоверность, презентует зрителям трейлер второго сезона, который выйдет на стриминговом сервисе Netflix 27 января.

Это история о том, как студентка-выпускница Тифф, подрабатывающая доминатрикс по прозвищу Госпожа Мэй, предлагает своему другу-гею Питу стать её ассистентом. Ничего продуктивного из такого тандема, правда, не выходит. Во втором сезоне Тифф и Пит усердно работают над восстановлением своей репутации в БДСМ-сообществе Нью-Йорка.

Сюжет частично основан на жизненном опыте создателя сериала Райтора Дойла, в студенчестве от безденежья ассистировавшего своей подруге-доминатрикс.