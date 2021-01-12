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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Каждая из звёзд «Секса в большом городе» получит по $ 1 млн за эпизод

Появились свежие подробности официально объявленного накануне возвращения «Секса в большом городе» с оригинальным актёрским составом. Как сообщает Variety, все трое звёзд в лице Сары Джессики Паркер, Кристин Дэвис и Синтии Никсон получат по $ 1 млн за каждый из десяти эпизодов сериала. Более чем солидное вознаграждение, которым, впрочем, нынче вряд ли можно кого-то удивить.

Если в былые годы подобные и даже ещё большие суммы получали лишь избранные, вроде актёрского состава «Друзей» и «Без ума от тебя», Чарли Шина за «Два с половиной человека», Тима Аллена за «Большой ремонт», Келси Грэммера за «Фрейзера» или Рэя Романо за «Все любят Рэймонда», то в последнее время миллионные гонорары уже стали обыденностью. Теперь столько получает любая уважающая себя кинозвезда, среди недавних примеров — Николь Кидман, Джефф Бриджес, Патрик Стюарт, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Керри Вашингтон, Стив Карелл или Харрисон Форд.

Продолжение «Секса в большом городе» будет называться And Just Like That и вернёт всех любимых зрителями героинь, за исключением Саманты — Ким Кэтроллл участвовать в этом отказалась. Что до остальных, 50-летние Кэрри, Миранда и Шарлотта продолжат дружить, сплетничать, наряжаться и заниматься сексом. Ах да, ещё обсуждать проблемы #MeToo.

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Секс в большом городе
 16 августа 2019 годаСколько звёзды «Беверли-Хиллз, 90210» получили за возвращение 20 декабря 2019 годаДженнифер Энистон, Харрисон Форд и другие актёры из клуба сериальных миллионеров 11 январяТряхнуть стариной: «Секс в большом городе» возвращается на экраны с оригинальным актёрским составом (первый тизер)
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