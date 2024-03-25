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Капитан Бёрнем на свежих постерах финального сезона «Звёздного пути: Дискавери»

Приключения экипажа «Дискавери» близятся к своему завершению. В сети появилась подборка постеров к пятому — заключительному сезону «Звёздного пути: Дискавери», который готовится к старту на стриминговом сервисе Paramount+. Двухсерийная премьера финальной главы из десяти серий состоится 4 апреля.

На плакатах решили не распыляться и всё внимание уделить капитану титульного звездолёта — Майкл Бёрнем, которую играет Соникуа Мартин-Грин. Её прогрессивно-инклюзивную команду оставили за кадром.

В конце февраля зрителям показали трейлер пятого сезона.

Постеры сериала «Звёздный путь: Дискавери» Постеры сериала «Звёздный путь: Дискавери» Постеры сериала «Звёздный путь: Дискавери» Постеры сериала «Звёздный путь: Дискавери»
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Источник фотографий: Depositphotos

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