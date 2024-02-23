 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Сценаристка Гейл Симон могла бы вписать Mortal Kombat в канон DC Сильвестр Сталлоне работает над сценарием «Неудержимых 5» Джoн Гyдмaн yбeгaeт oт гигaнтcкoгo пayкa в oткpывaющeй cцeнe «Moнapxa: Hacлeдия мoнcтpoв» София Вергара строит наркоимперию в трейлере «Гризельды» Минимум творчества и максимум динозавров: режиссёр «Изгоя-один» снимет «Мир Юрского периода»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
255

Капитанша прощается со своей командой в трейлере финала «Звёздного пути: Дискавери»

Последняя миссия инклюзивно-прогрессивной команды Звёздного Флота начинается. Стриминговый сервис Paramount+ выкатил трейлер пятого — заключительного — сезона космической приключенческой фантастики «Звёздный путь: Дискавери».

Видеоролик напоминает дату возвращения сериала на малые экраны — первые два эпизода из десятисерийного финального сезона о приключениях Майкл Бёрнем (Соникуа Мартин-Грин) и её верной команды появятся на цифровой платформе 4 апреля.

А буквально на днях в сети появился официальный постер финального сезона — с точной датой для кого-то долгожданной премьеры.

Теги
ВидеоЗвёздный путь: Дискавери
Комментарии

Ещё на эту тему

22«Звёздный путь: Дискавери» получил дату премьеры финального сезона 8Капитан Бёрнем и её напарник против загадочных крокозябр в отрывке из финального сезона «Звёздного пути: Дискавери»

Тоже интересно

30Режиссёр «Тайлера Рейка» снимет женскую версию боевика «Рейд» 0Рецензия и отзывы на фильм «Мастер и Маргарита» 11«Сёгун» показал свой финальный зрелищный трейлер 29Экранизация «Мастера и Маргариты» отлично стартовала в прокате 9Бойтесь своих желаний! Заметно посвежевшая Линдси Лохан в трейлере нового ромкома от Netflix

Далее на КГ

5
Стал известен бюджет «Гладиатора 2» — и он огромен
 0
Иэн Макшейн: «Балерину» с Аной де Армас перенесли, чтобы защитить франчайз «Джона Уика»
 0
«Великий притворщик» — второй трейлер сиквела оригинального аниме 2020 года про мошенников
 6
Сидни Суини, Дакота Джонсон и остальные Паучихи на концепт-артах «Мадам Паутины»
 7
Сериал «Гарри Поттер» получил примерную дату выхода
 0
Известно, когда начнётся показ фэнтези-аниме «Безымянные воспоминания»
 1
Наш любимый дядюшка Скрудж Макдак станет Таносом в новом комиксе от Marvel
 0
История «Звёздных войн: Призрачной угрозы» расширится официальным комиксом спустя 25 лет
 0
Росомаха прорежет себе путь через нашествие вампиров в новой мини-серии Wolverine: Blood Hunt
 0
Джейк Джилленхол лупит Коннора Макгрегора на свежем промо «Дома у дороги»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Из «Холопа» на HBO: Милош Бикович получил роль в популярном сериале
 
Игры Анонсирован мрачный ролевой слэшер The First Berserker: Khazan
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Марвелы»
 
Соавтор Венома напишет ретро-комикс о знаменитом симбиоте
 
Кен Ватанабе и Энсел Элгорт возвращаются в «Полицию Токио» — первые кадры второго сезона
 
Игры Новые подробности экшена Star Wars Outlaws
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 608: Душная эротика с Дженной Ортегой, байопик про Жириновского, позор «Мадам Паутины»
 
0Ноль кадров в секунду – 514: Гнать из индустрии
 
 
6ЕВА
 
 
0Телеовощи – 536: Космические молдоване
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 607: «Аргайл: Супершпион», «Три мушкетёра: Миледи», трейлер «Дэдпула и Росомахи», «МКС»
 
0Ноль кадров в секунду – 513: Автономный увольнитель
 
 
1ЕВА – 568: Меч толще палочки
 
1Телеовощи – 535: Убивающий лифчик
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 606: «Пчеловод», «Конец славы», домовёнок Кузя, попугай Кеша, Винни-Пух
 
1Ноль кадров в секунду – 512: Необоснованные фанаты
 
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru