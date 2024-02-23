Капитанша прощается со своей командой в трейлере финала «Звёздного пути: Дискавери»

Последняя миссия инклюзивно-прогрессивной команды Звёздного Флота начинается. Стриминговый сервис Paramount+ выкатил трейлер пятого — заключительного — сезона космической приключенческой фантастики «Звёздный путь: Дискавери».
Видеоролик напоминает дату возвращения сериала на малые экраны — первые два эпизода из десятисерийного финального сезона о приключениях Майкл Бёрнем (Соникуа Мартин-Грин) и её верной команды появятся на цифровой платформе 4 апреля.
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А буквально на днях в сети появился официальный постер финального сезона — с точной датой для кого-то долгожданной премьеры.
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