«Звёздный путь: Дискавери» получил дату премьеры финального сезона

В конце прошлого года на полях бразильского Comic Con 2023 потоковый сервис Paramount+ выкатил отрывок из пятого сезона «Звёздного пути: Дискавери» с главной героиней и её верным напарником. И уже тогда было известно, что финальные эпизоды сериала начнут выходить в апреле 2024-го. Но только на днях выяснилась наконец точная дата премьеры завершающей телеглавы сериала — 4 апреля.

Ну и постер в нагрузку опубликовали — на плакат влезли все основные персонажи истории во главе с бравой капитаншей Майкл Бёрнем в исполнении Соникуи Мартин-Грин: