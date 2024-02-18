 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

COGNOSPHERE PTE. LTD, UEN: 202124361E , ID #a-42184

Токен: 4CQwVszH9pWvoHhsv2x

   
«Я был взбeшён» — Pидли Cкoтт paccкaзaл, кaк пepeдaвaл «Чyжoгo» Джeймcy Kэмepoнy «Токсичный мститель» крупным планом — свежий кадр из кинокомикса с Питером Динклэйджем Звезда сериала «Озарк» стала подружкой Человека-волка Злодейский Крис Хемсворт и его грудастый байк на новом кадре «Фуриосы» Сильвестр Сталлоне будет ловить маньяка в триллере от режиссёра «Паранормального явления»
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
744

«Звёздный путь: Дискавери» получил дату премьеры финального сезона

В конце прошлого года на полях бразильского Comic Con 2023 потоковый сервис Paramount+ выкатил отрывок из пятого сезона «Звёздного пути: Дискавери» с главной героиней и её верным напарником. И уже тогда было известно, что финальные эпизоды сериала начнут выходить в апреле 2024-го. Но только на днях выяснилась наконец точная дата премьеры завершающей телеглавы сериала — 4 апреля.

Ну и постер в нагрузку опубликовали — на плакат влезли все основные персонажи истории во главе с бравой капитаншей Майкл Бёрнем в исполнении Соникуи Мартин-Грин:

Постеры сериала «Звёздный путь: Дискавери»
Теги
ГалереяЗвёздный путь: Дискавери
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

8Капитан Бёрнем и её напарник против загадочных крокозябр в отрывке из финального сезона «Звёздного пути: Дискавери» 3Kocмичecкий тpип пpoдoлжaeтcя в тpeйлepe чeтвёpтoгo ceзoнa мyльтcepиaлa «Звёздный пyть: Hижниe пaлyбы» 8Пocтep cepиaлa «Звёздный пyть: Hижниe пaлyбы» pacкpыл дaтy выxoдa чeтвёpтoгo ceзoнa

Тоже интересно

8Слух: Marvel's Spider-Man 3 выпустят в двух частях с разницей в год 0Весной 2024 года продолжится аниме про супергероев «Моя геройская академия» по манге Koxэя Xopикocи 3Хью Джекман и Райан Рейнольдс выдают мощную актёрскую игру на съёмках «Дэдпула 3» 0«Poждeниe Kитapo: Taйнa Гoгoтyнa» — финaльный тpeйлep aнимe c пepcoнaжaми мaнги Cигэpy Mидзyки 0«Tycoвщик Kyнмин в кино» — трейлер фильма-компиляции аниме 2022 года

Далее на КГ

0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 февраля
 7
Битву Николаса Кейджа с ужасными существами покажут на больших экранах
 12
Ужастик про девочку-вампирa «Эбигейл» хочет стать законодателем моды на Хэллоуин (фото)
 0
Адомаха вернётся в комиксы Marvel
 0
Marvel представило новую удивительную версию Карнажа
 16
Полураздетая Сидни Суини на кадрах со съёмок «Мадам Паутины»
 19
Звезда «Джека Ричера» считает себя старым для роли Бэтмена
 5
Дракула от Люка Бессона: Кристоф Вальц и Калеб Лэндри Джонс в деле
 28
Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в грядущем байопике
 0
Самый неоднозначный Робин получит собственную серию от «взрослого» подразделения DC
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Ремейк Alone in the Dark перенесли
 
Аниме «Еда подземелья» — эндинг без титров экранизации фэнтези-манги
 
Кино Джеки Чан и Ральф Маччио нашли своего нового каратэ-пацана
 
Лучший кей-поп 2023 года — голосование
 
Кино Cтyдия Amazon MGM oщyтилa cилy Xи-Meнa: экpaнизaция «Bлacтeлинoв вceлeннoй» oпять живa
 
Кино Peжиccёp «Дэдпyлa» Tим Mиллep cнимeт кocмичecкyю oпepy пo мapвeлoвcким кoмикcaм Alien Legion
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 536: Космические молдоване
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 607: «Аргайл: Супершпион», «Три мушкетёра: Миледи», трейлер «Дэдпула и Росомахи», «МКС»
 
0Ноль кадров в секунду – 513: Автономный увольнитель
 
 
1ЕВА – 568: Меч толще палочки
 
1Телеовощи – 535: Убивающий лифчик
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 606: «Пчеловод», «Конец славы», домовёнок Кузя, попугай Кеша, Винни-Пух
 
1Ноль кадров в секунду – 512: Необоснованные фанаты
 
 
5ЕВА – 567: Протоэротическая игра
 
2Телеовощи – 534: Дрочеслав против Зорро
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 605: «Мастер и Маргарита», «Заветное желание», «Догмен» Люка Бессона, самые ожидаемые российские фильмы
Ещё

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru