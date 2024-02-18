Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 февраля

«Люди Икс '97» возвращаются в трейлере продолжения. Премьера — в марте.
Юрий Быков снимет третий сезон «Метода». Обещает новый подход к сюжету.
Лысый Роберт Дауни-младший и заросший Дэвид Духовны в тизере шпионской драмы «Сочувствующий». Премьера сериала от режиссёра «Олдбоя» состоится в апреле.
«Пацаны» показали мощный ролик для Суперкубка. Передозировка патриотизмом.
Гай Ричи представляет: «Джентльмены» Винни Джонс, Тео Джеймс и остальные (постеры). У сериала наконец-то появилась дата выхода.
Эллиот Пейдж и его супергеройская семейка на постерах финала «Академии Амбрелла». У четвёртого сезона появилась точная дата выхода.
Рик Граймс с пулей ко лбу и другие интересные кадры из спин-оффа «Ходячих мертвецов». Жить не может без своей Мишон.
Детективная драма «Страйк» по романам Джоан Роулинг вернулась к съёмкам (фото). Холлидей Грейнджер и Том Бёрк приступили к работе.
«Детство Шелдона» обещает яркий финал в трейлере седьмого сезона. Заключительные серии вот-вот стартуют.
Марк Грэйсон возвращается в свежем трейлере второго сезона «Неуязвимого». Ролик ко второй половине сезона завезли.
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