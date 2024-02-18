Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 февраля

Юрий Быков снимет третий сезон «Метода». Обещает новый подход к сюжету.

Лысый Роберт Дауни-младший и заросший Дэвид Духовны в тизере шпионской драмы «Сочувствующий». Премьера сериала от режиссёра «Олдбоя» состоится в апреле.

Эллиот Пейдж и его супергеройская семейка на постерах финала «Академии Амбрелла». У четвёртого сезона появилась точная дата выхода.

Рик Граймс с пулей ко лбу и другие интересные кадры из спин-оффа «Ходячих мертвецов». Жить не может без своей Мишон.

Детективная драма «Страйк» по романам Джоан Роулинг вернулась к съёмкам (фото). Холлидей Грейнджер и Том Бёрк приступили к работе.