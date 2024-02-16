Рик Граймс с пулей ко лбу и другие интересные кадры из спин-оффа «Ходячих мертвецов»

К скорой премьере очередного спин-оффа «Ходячих мертвецов» ведётся планомерная подготовка, поэтому в сети продолжают всплывать разнообразные промо-материалы. Портал EW на днях опубликовал эксклюзивные кадры из «Ходячих мертвецов: Тех, кто выжил».

На снимках запечатлены все основные герои истории, включая центральных персонажей — мающегося в разлуке Рика Граймса (Эндрю Линкольн) и его суровую возлюбленную Мишон (Данай Гурира):

В честь Дня святого Валентина AMC даже склепал романтический трейлер, но экранной химии между героями от этого больше не стало.