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Рик Граймс и Мишон признаются друг другу в любви в трейлере «Ходячих мертвецов: Тех, кто выжил»

Самая романтичная история по меркам постапокалипсиса готовится к премьере, и кабельный канал AMC решил не упускать возможности лишний раз эту самую премьеру прорекламировать. В сети появился свежий трейлер спин-оффа «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил» с Эндрю Линкольном и Данай Гурирой, которые уж так любят друг друга, что пойдут на всё во имя своего эпохального воссоединения.

Миссия «Ищу тебя», которую также неплохо осветил вышедший в январе финальный трейлер, стартует 25 февраля.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Те, кто выжил
Комментарии (2)

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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