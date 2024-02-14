Рик Граймс и Мишон признаются друг другу в любви в трейлере «Ходячих мертвецов: Тех, кто выжил»

Самая романтичная история по меркам постапокалипсиса готовится к премьере, и кабельный канал AMC решил не упускать возможности лишний раз эту самую премьеру прорекламировать. В сети появился свежий трейлер спин-оффа «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил» с Эндрю Линкольном и Данай Гурирой, которые уж так любят друг друга, что пойдут на всё во имя своего эпохального воссоединения.

Миссия «Ищу тебя», которую также неплохо осветил вышедший в январе финальный трейлер, стартует 25 февраля.