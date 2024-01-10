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Рик Граймс и Мишон ищут друг друга в трейлере спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Никто и ничто не может остановить этих двоих, разыскивающих друг друга. Ни взрывы, ни горящие зомби, ни людское коварство. В общем, всё эпично и очень серьёзно выглядит в трейлере очередного спин-оффа культовых «Ходячих мертвецов». Кабельный канал AMC наконец-то выпустил полноценный трейлер постапоклиптической драмы «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил».

История скитаний Рика Граймса (Эндpю Линкoльн) и Мишон (Дaнaй Гypиpa) стартует уже сравнительно скоро — первый эпизод мини-сериала (хотя в случае рейтингового успеха никто не исключает продления) выходит 25 февраля.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Те, кто выжил
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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