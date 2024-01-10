Шоураннеры «Игры престолов» рассказали об агрессивных зрителях и своём благородстве

Если имена шоураннеров «Игры престолов» отзываются в вас застарелой болью и, может быть, даже до сих пор не до конца погасшей ненавистью, то очень даже зря. Нам бы снова их возлюбить. Потому что они хорошие. Они сами так сказали.

Издание The Hollywood Reporter не иначе как в рамках зарождающейся промо-кампании «Задачи трёх тел» — нового проекта Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса — побеседовало с творцами и разжилось их комментариями ситуации вокруг финала «Игры престолов».

Итак, об ужасах весны 2019 года, когда вышел финал культового фэнтези:

Всегда надеешься, что созданное тобой понравится всем без исключения. И это было бы здорово, но так не бывает. Можно так сильно погрязнуть в изучении общественного мнения, что остаток жизни проведёшь, выискивая чужие высказывания о себе в интернете. Даже суперположительные отзывы заставляют нас чувствовать себя странно, заставляют стискивать зубы и нервничать. Можно легко впасть в зависимость от фидбека, но стоило нам резко покончить с этой зависимостью (а я прекратил гуглить себя в 2013-м), как уровень стресса мгновенно снизился вдвое.

Ну а в резко отрицательной реакции зрителей на финал «Игры престолов» шоураннеры винят интернет:

Во время перехода от живого человеческого общения в онлайн-сферу происходит нечто такое, что толкает ситуацию в исключительно агрессивном направлении.

Дальше идёт стандартное напоминание о том, что Бениофф и Уайсс всегда хотели снять не больше семи сезонов «Игры престолов», поэтому в финале никуда не спешили (вам показалось). И уж тем более это не было продиктовано желанием умчаться в Disney за большими деньгами. Почему? Потому что не в деньгах счастье! Ведь, к примеру, от гарантированной продюсерской платы, которую они должны были получать за спин-офф своего сериала — «Дом Дракона», шоураннеры отказались, не преминув отметить, что этот их благородный жест изрядно удивил руководство HBO.

HBO наше решение озадачило. Помним, их юрист сказал нам, мол, это же деньги. Мы заплатим вам просто так.

Но шоураннеры заявили, что не верят в концепцию «бесплатных денег»: раз уж они никоим образом не участвовали в создании сериала, то не хотели бы нести ответственность ни за его успехи, ни за его поражения.