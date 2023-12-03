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«Дом Дракона» в лицах — свежие кадры второго сезона

Впереди у Таргариенов, их союзников и противников очень непростой период в жизни — война, которая неизбежна после всего, что произошло в первом сезоне «Дома Дракона». Поэтому на свежих кадрах, опубликованных каналом HBO, героям не до веселья.

К слову, ни одного нового персонажа на снимках нет — знакомые всё лица в исполнении Мэтта Смита, Оливии Кук, Эммы Д'Арси, Риса Иванса и Стива Туссена.

Кровавое побоище разразится на малых экранах грядущим летом. Более точной даты у продолжения эпического фэнтези пока нет.

Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона»
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ГалереяДом Дракона
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Источник фотографий: Depositphotos

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