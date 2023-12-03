«Дом Дракона» в лицах — свежие кадры второго сезона

Впереди у Таргариенов, их союзников и противников очень непростой период в жизни — война, которая неизбежна после всего, что произошло в первом сезоне «Дома Дракона». Поэтому на свежих кадрах, опубликованных каналом HBO, героям не до веселья.

К слову, ни одного нового персонажа на снимках нет — знакомые всё лица в исполнении Мэтта Смита, Оливии Кук, Эммы Д'Арси, Риса Иванса и Стива Туссена.

Кровавое побоище разразится на малых экранах грядущим летом. Более точной даты у продолжения эпического фэнтези пока нет.