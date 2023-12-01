Кровь за кровь. «Дом Дракона» показал главных противниц второго сезона (постеры)

Бывшие подружки стали заклятыми врагинями. Кабельный канал HBO опубликовал дебютные персонажные постеры второго сезона «Дома Дракона». Персональных плакатов удостоились главные героини эпического фэнтези Алисента Хайтауэр (Оливия Кук) и Рейнира Таргариен (Эммa Д'Apcи).

Огонь и кровь будут править бал во второй половине следующего года. Продолжение саги Таргариенов — приквела «Игры престолов» — стартует летом. Напомним, второй сезон будет укороченным, в него войдут всего восемь эпизодов. Говорят, такое решение обусловлено исключительно сюжетными требованиями.