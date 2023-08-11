Оливия Кук рассказала, как уход шоураннера повлиял на второй сезон «Дома Дракона»

В подкасте Unwrapped исполнительница роли Алисенты в «Доме Дракона» Оливия Кук рассказала, что уход шоураннера Мигеля Сапочника не помешает второму сезону проекта стать таким же удачным, как и первый.

Мы все любим Мигеля, он блестящий режиссёр и невероятный соавтор, настоящий фундамент проекта. Могу предположить, что было принято совместное решение заменить его другими замечательными постановщиками. В этом году мы работаем с очень крутыми режиссёрами, вернулись Гита Патель и Клер Килнер. В смысле, часть его видения по-прежнему с нами, чтобы сделать второй сезон таким же хорошим, как и первый, если не лучше. Оливия Кук

Если верить инсайдерам, Мигель Сапочник выбыл из проекта, потому что HBO не включил жену шоураннера в пpoдюcepcкyю кoмaндy втopoгo ceзoнa. Тем не менее Сапочник остался иcпoлнитeльным пpoдюcepoм сериала.

Съёмки второго сезона «Дома Дракона» продолжаются. В отличие от многих голливудских проектов, производство которых приостановлено в связи с забастовками, приквел «Игры престолов» может ни в чём себе не отказывать, потому что основная часть съёмочной команды — британцы, и работа над сериалом происходит по большей части в Лондоне.

Продолжение «Дома Дракона» стоит ожидать следующей весной или летом.