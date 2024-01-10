Первые отзывы на «Эхо» от Marvel появились на Rotten Tomatoes

На стриминговых сервисах Hulu и Disney+ наконец-то состоялась премьера марвеловского мини-сериала «Эхо» в рамках MCU. Сольный сюжет супергероини Майи Лопес — глухой представительницы коренного американского населения — удостоился чести стать зачинателем новой линейки супергеройских сериалов Marvel под вывеской Marvel Spotlight. Эти проекты среди прочего отличает рейтинг R.

А теперь удостоился ещё и оценок профессиональных критиков и обычных зрителей, успевших насладиться просмотром. И мнения обеих сторон на этот раз оказались исключительно схожими. Критики оценивают сериал на 73% «свежести» (на основе 44 рецензий), а зрители одобряют фантастический боевик на 74% (500 с лишним отзывов).

Сериал хвалят за всё подряд — атмосферу, актёрскую игру исполнительницы главной роли Алаквы Кокс, репрезентативность, семейную драму и видят в этом сериале свежий глоток воздуха, едва ли не спасение MCU. При этом особых восторгов в отзывах не замечается, даже указывается, что у сериала хватает недостатков, но на них никто внимание не акцентирует.

К слову, мнения простых зрителей часто полярны: одни провозглашают «Эхо» новой, куда более оптимистичной главой в хронологии MCU и её спасением, вторые считают этот мини-сериал провальной попыткой дотянуться до приземлённых сюжетов марвеловской суперегроики Netflix.