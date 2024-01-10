 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ИП Дьяков В.А, ИНН 711504980780, ЕРИР #a-24825

Токен: 4CQwVszH9pWupRqSC5R

   
Гэpи Oлдмaн и eгo «Meдлeнныe лoшaди» вoзвpaщaютcя в тpeйлepe тpeтьeгo ceзoнa Неделя игр на КГ — главные новости 1–7 января Начало войны: первые изображения масштабного махача между Росомахой и его злейшим врагом «Я был взбeшён» — Pидли Cкoтт paccкaзaл, кaк пepeдaвaл «Чyжoгo» Джeймcy Kэмepoнy Marvel собирает новый состав величайших героев Земли для Ultimate-вселенной
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
371

Первые отзывы на «Эхо» от Marvel появились на Rotten Tomatoes

Источник: Disney+

На стриминговых сервисах Hulu и Disney+ наконец-то состоялась премьера марвеловского мини-сериала «Эхо» в рамках MCU. Сольный сюжет супергероини Майи Лопес — глухой представительницы коренного американского населения — удостоился чести стать зачинателем новой линейки супергеройских сериалов Marvel под вывеской Marvel Spotlight. Эти проекты среди прочего отличает рейтинг R.

А теперь удостоился ещё и оценок профессиональных критиков и обычных зрителей, успевших насладиться просмотром. И мнения обеих сторон на этот раз оказались исключительно схожими. Критики оценивают сериал на 73% «свежести» (на основе 44 рецензий), а зрители одобряют фантастический боевик на 74% (500 с лишним отзывов).

Сериал хвалят за всё подряд — атмосферу, актёрскую игру исполнительницы главной роли Алаквы Кокс, репрезентативность, семейную драму и видят в этом сериале свежий глоток воздуха, едва ли не спасение MCU. При этом особых восторгов в отзывах не замечается, даже указывается, что у сериала хватает недостатков, но на них никто внимание не акцентирует.

К слову, мнения простых зрителей часто полярны: одни провозглашают «Эхо» новой, куда более оптимистичной главой в хронологии MCU и её спасением, вторые считают этот мини-сериал провальной попыткой дотянуться до приземлённых сюжетов марвеловской суперегроики Netflix.

Теги
Эхо
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

13Майя Лопес избивает охрану в первом отрывке боевика «Эхо» +Новые сериалы недели: «Эхо» от Marvel и «Третий лишний» от Сета Макфарлейна 13Майя Лопес несёт жестокость в массы в свежем тизере мини-сериала «Эхо»

Тоже интересно

0Coздaтeль Дэдпyлa нaпишeт кoмикc пpo Keйблa 16«Они никогда меня не слушали» — создатель оригинального «Ведьмака» рассказал о работе над сериалом 0MиШypa — пoдкacт пpo кeй-пoп. Bыпycки 1–3 13Cтaтиcты co cъёмoк «Глaдиaтopa 2» вoзмyщeны «нeзaкoнным» цифpoвым кoпиpoвaниeм 0KГ игpaeт: Maid of Sker

Далее на КГ

3
Горе-творцы «Игры престолов» хотели снять «Звёздные войны» про первого джедая
 0
Counter-Strike 2 против Atomic Heart: шутер года по версии сайта VGChartz
 5
Мартин Скорсезе рассказал, о чём будет его новый фильм
 0
«Бродяга Кенщин» — тизер второго сезона
 0
«Ямато навсегда: Восстание 3199» — тизер и другие подробности очередной части ремейка
 4
Годзилла в Колизее! Новые ролик «Годзиллы и Конга: Новой империи»
 36
«Аватар 4» находится за пределами нашего воображения
 2
Телеовощи. Выпуск 530: Старинная русская традиция
 23
Сила бренда — «Бременским музыкантам» накидали 2 миллиарда рублей
 2
«Нет боли — нет игры»: в разработке российский битемап про коллекционирование игр
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Рождество по-чёрному: Эдди Мёрфи и его семья на постерах фильма «Конфетный переулок»
 
Кино Peкopднo пpoвaльный «Teлoxpaнитeль нa фpилaнce» выйдeт в цифpe 28 нoябpя
 
Аниме «Mиcтикa, юныe дeвы и зaгaдoчнoe иcчeзнoвeниe» — тизep и aвтopы миcтичecкoй дpaмeди
 
Кино Чyдo-жeнщинa пpoтив Aквaмeнa зa кaдpoм нoвoгo coвмecтнoгo фильмa (фoтo co cъёмoк)
 
Кино Эммa Cтoyн coбиpaeтcя пнyть peбёнкa в poликe фильмa «Бeдныe-нecчacтныe»
 
Кино Kaк Heo из «Maтpицы»: Maйкл Фaccбeндep в нoвoм oтpывкe из фильмa «Cлeдyющий гoл — пoбeдный»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 530: Старинная русская традиция
 
1ЕВА
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 601: «Иван Васильевич меняет всё», «Холоп 2», «По щучьему велению», самые кассовые фильмы 2023 года
 
11ЕВА – 562: Новый год здесь, сезон ещё нет
 
0Телеовощи – 529: Плохо, но по-другому
 
0Ноль кадров в секунду – 507: Последний выпуск 2023 года
 
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 600: «Мятежная Луна» Зака Снайдера, финал «Слова пацана», увольнение Канга, «Феррари», «Герой наших снов»
 
0Ноль кадров в секунду – 506: Кругом сливы
 
 
5ЕВА – 561: Перекачка магии через драконов
 
1Телеовощи – 528: От проверенных дилеров
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru