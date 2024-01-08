Майя Лопес избивает охрану в первом отрывке боевика «Эхо»

Львица-царица-тигрица Майя Лопес наведёт порядок в этом городе (или куда она там отправилась)! Всю охрану перелупит, если понадобится. Marvel Studios выпустила первый официальный отрывок из сольного экшена «Эхо», где супергероиня Алаквы Кокс тренируется на охране, прежде чем сразиться с однофамильцем Чарли Коксом в образе Сорвиголовы.

Кстати, драться будут уже завтра — пятисерийный мини-сериал с рейтингом R выходит на Hulu и Disney+ 9 января.

Зрителей пытаются подкупить тем, что тутошние Сорвиголова и Уилсон Фиск (Винсент Д'Онофрио), перекочевавшие в MCU из сериала Netflix, на все сто процентов каноничны.

И свежий постер: