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Сорвиголова и Кингпин против Майи Лопес в свежем трейлере мини-сериала «Эхо»

Дьявол Адской кухни в исполнении Чарли Кокса и король криминала Уилсон Фиск в исполнении Винсента Д'Онофрио вошли в канон MCU — сериал «Сорвиголова» официально признан легитимным сюжетом Marvel, поэтому из него можно без зазрения совести заимствовать кадры для рекламы мини-сериала «Эхо».

Заимствование оправдано тем, что оба героя уже совсем скоро появятся в пятисерийном сольном проекте Майи Лопес (Алаква Кокс). И вот насколько оправдано там их появление, зрители решат, когда посмотрят сериал 9 января — на стриминговых платформах Disney и Hulu.

Теги
ВидеоЭхо
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Источник фотографий: Depositphotos

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