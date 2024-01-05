Сорвиголова и Кингпин против Майи Лопес в свежем трейлере мини-сериала «Эхо»

Дьявол Адской кухни в исполнении Чарли Кокса и король криминала Уилсон Фиск в исполнении Винсента Д'Онофрио вошли в канон MCU — сериал «Сорвиголова» официально признан легитимным сюжетом Marvel, поэтому из него можно без зазрения совести заимствовать кадры для рекламы мини-сериала «Эхо».

Заимствование оправдано тем, что оба героя уже совсем скоро появятся в пятисерийном сольном проекте Майи Лопес (Алаква Кокс). И вот насколько оправдано там их появление, зрители решат, когда посмотрят сериал 9 января — на стриминговых платформах Disney и Hulu.