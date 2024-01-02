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Тигрица Майя дерётся с Сорвиголовой и расстраивает Кингпина в свежем трейлере сериала «Эхо»

Крадётся в тишине, чтобы схватить свою добычу. Скрытная и стремительная Майя Лопес скоро проникнет на малые экраны со своим пятисерийным сольником «Эхо», отпочковавшимся от рождественского мини-сериала «Соколиный глаз». Премьера фантастического боевика выходит уже на следующей неделе - все пять эпизодов будут транслироваться на стриминговых платформах Hulu и Disney+ с 9 января.

Глухонемую супергероиню, мастерски копирующую чужие боевые стили, играет Алаква Кокс. Представительница коренного населения Америки возвращается на родину, чтобы столкнуться со своим очень непростым прошлым, частью которого является её строгий «воспитатель» Уилсон Фиск (Винсент Д'Онофрио).

Теги
ВидеоЭхо
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Источник фотографий: Depositphotos

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