 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Режиссёрская версия «Отряда самоубийц» раскроет студийную трусость и общую говнистость «Сверхъестественное» возвращается? Дженсен Эклс и Джаред Падалеки отвечают на вопрос «Cтpaнa пecкoв» — aнoнc экpaнизaции мaнги, нa этoт paз в тeлeвизиoннoм фopмaтe Пoлёт Xoyмлeндepa, pyгaнь Coлдaтикa и гpoмaдный члeн в пoдбopкe нeyдaчныx дyблeй «Пoкoлeния „Bи“» (видeo) Неделя сериалов на КГ — главные новости 25–31 декабря
• • •
 
СЕРИАЛЫ
75

Четвёртый сезон «Ведьмака» всё ближе к старту съёмок

Источник: Netflix

Не дремлющий портал Redanian Intelligence по привычке зорко следит за любыми телодвижениями в стане творческой команды сериала «Ведьмак». В начале октября сценаристы проекта вернулись в работе над четвёртым сезоном, а нынче появилась кое-какая инсайдерская информация о предполагаемых датах старта и завершения съёмок продолжения.

Первый сезон для Геральта в исполнении Лиама Хемсворта, который заменил на этом посту сбежавшего из проекта Генри Кавилла, уйдёт в активное производство в марте. А завершить съёмки планируют в октябре. Оговариваются, правда, что при крайне благоприятном стечении обстоятельств расквитаться со съёмками четвёртого сезона могут и раньше — в сентябре.

Если эти примерные даты относительно верны, ждать возвращения сериала на экраны следует в районе летнего сезона 2025 года.

Теги
Ведьмак
Комментарии

Ещё на эту тему

1Зимний солдат и Красный страж уходят от погони в отрывке из третьего сезона «Что если?» 2Юные бойцы готовы к драке на свежем кадре «Аватара: Легенды об Аанге»

Тоже интересно

2Хитовая пиксельная игра Dave the Diver получит бесплатный DLC-кроссовер с Dredge 4Aнимaциoнный Джoнни Keйдж cчитaeт Kapлa Уpбaнa идeaльным выбopoм для poли в «Mopтaл Koмбaт 2» 0КГ играет: Ace Combat 7, часть 2 11Питep Динклэйдж жecтoкo pacпpaвляeтcя c гpaбитeлям в red-band тизepe «Toкcичнoгo мcтитeля» 0Peцeнзия и oтзывы нa игpy Star Trek: Infinite

Далее на КГ

0
Star Wars Outlaws обзавелась релизным окном
 0
Анонс трейлера ужастика «Первое знамение» обещает страшные вещи
 0
Baldur's Gate 3 начинает год с первого места в топе продаж Steam
 0
«Это ловушка»: Дарт Вейдер ответит на легендарную цитату в новом выпуске своего личного комикса
 1
Любитель видеоигр Джек Блэк устроился к Джейсону Момоа в экранизацию Minecraft
 5
Паромный убийца Микки Маус: уже есть второй ужастик про известного героя
 2
Супершпион Генри Кавилл и его команда на свежих кадрах и постерах «Аргайла»
 1
Огромное лицо Зендеи на афише драмы «Претенденты»
 0
В этом году «Повелитель» вернётся с аниме-фильмом
 0
ЕВА-562: Прямая трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Heгoдник, кoтopoмy нe cнилacь дeвyшкa c кoжaным pюкзaкoм» — тpeйлep и дaтa выxoдa втopoгo фильмa-cиквeлa
 
Аниме «Я, Bлaдыкa дeмoнoв, взял эльфийкy-paбыню в жёны. И кaк жe мнe eё любить?» — тизep и aвтopы фэнтeзийнoй poмaнтики
 
Teлeoвoщи. Bыпycк 520: Aктивиpoвaнный пpибop
 
Игры Ремейк Alone in the Dark перенесли
 
Кино Bпepeди нa лиxoм кoнe! Xoaкин Фeникc нa нoвoм пocтepe иcтopичecкoгo эпикa «Haпoлeoн»
 
Пepвый взгляд нa «Pичepa» вo втopoм ceзoнe (тизep)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 529: Плохо, но по-другому
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 600: «Мятежная Луна» Зака Снайдера, финал «Слова пацана», увольнение Канга, «Феррари», «Герой наших снов»
 
0Ноль кадров в секунду – 506: Кругом сливы
 
 
5ЕВА – 561: Перекачка магии через драконов
 
1Телеовощи – 528: От проверенных дилеров
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 599: «Слово пацана», «Побег из курятника 2», «Семейный план», критика «Мятежной луны»
 
9Ноль кадров в секунду – 505: Как сделать ничего и провалиться
 
 
2ЕВА – 560: Сто девушек, которых почти никто не любит
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru