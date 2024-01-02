Четвёртый сезон «Ведьмака» всё ближе к старту съёмок

Не дремлющий портал Redanian Intelligence по привычке зорко следит за любыми телодвижениями в стане творческой команды сериала «Ведьмак». В начале октября сценаристы проекта вернулись в работе над четвёртым сезоном, а нынче появилась кое-какая инсайдерская информация о предполагаемых датах старта и завершения съёмок продолжения.

Первый сезон для Геральта в исполнении Лиама Хемсворта, который заменил на этом посту сбежавшего из проекта Генри Кавилла, уйдёт в активное производство в марте. А завершить съёмки планируют в октябре. Оговариваются, правда, что при крайне благоприятном стечении обстоятельств расквитаться со съёмками четвёртого сезона могут и раньше — в сентябре.

Если эти примерные даты относительно верны, ждать возвращения сериала на экраны следует в районе летнего сезона 2025 года.