Юные бойцы готовы к драке на свежем кадре «Аватара: Легенды об Аанге»

Стриминговый сервис Netflix продолжает подкармливать зрителей промо-материалами к своей очередной амбициозной игровой адаптации культового мультсериала. В сети появился свежий кадр из приключенческого фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге». На снимке — центральная троица персонажей.

Странствующие Аанг (Гopдoн Kopмьe), Kaтapа (Kиaвeнтииo Tapбeлл) и Coкка (Ян Oycли), кажется, угодили в какую-то переделку. Во всяком случае, кадр прозрачно намекает на то, что впереди у юных героев боевая сцена.

Премьера первого сезона состоится на цифровой платформе 22 февраля.