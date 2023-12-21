«Аватар: Легенда об Аанге» показал свежие кадры с новыми персонажами

Галерея персонажей «Аватара: Легенды об Аанге» постепенно расширяется. Издание Entrateinment Weekly опубликовало подборку эксклюзивных кадров из приключенческого фэнтези, и на этот раз вместе с исполнителем главной роли Гордоном Кормье в образе Аанга показали вовсе не его ближайших друзей-товарищей.

На первом кадре — охотница за головами Джун (Арден Чо), преследующая Аанга, на втором снимке — мятежник Джет (Себастиан Аморузо), воюющий против Народа Огня. Дальше — Суюки (Мария Чжан), член команды Аватара и лидер воинов Киоши, вместе с Юкари (Тэмлин Томита), старостой деревушки на острове Киоши. Следом за снимком с Аангом кадр с Пра-Пра (Кейси Кэмп-Хоринек), бабулей Сокки и Катары. На последнем снимке — Механик в исполнении Дэнни Пуди.