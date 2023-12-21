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«Чем мы заняты в тени» завершится на шестом сезоне

Источник: FX

Грядущий шестой сезон поставит точку в забавной псевдодокументальной вампирской хронике «Чем мы заняты в тени». О причинах того, почему решил попрощаться с проектом, кабельный канал FX ничего не сообщил. Возможно, все занятия главных героев в тени уже освещены и им пора на покой.

Сериал представляет собой многосерийное переосмысление одноимённой полнометражной мокьюментари Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, вышедшей в нашем прокате под названием «Реальные упыри».

В сериале главные роли игpaют Mэтт Бeppи, Mapк Пpoкш, Haтacия Дeмeтpиy, Kaйвaн Hoвaк и Xapви Гильeн, а Клемент и Вайтити числятся в команде исполнительных продюсеров проекта.

Теги
Чем мы заняты в тени
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