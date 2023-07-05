Моллы — это не миф. Вампиры в этом убедились в свежем тизеер комедии «Чем мы заняты в тени»

Торговые центры — большая диковинка, требующая вестороннего исследования. Ознакомелнием с большим энтузиазмом занимаются представители во всех отношениях Старого Света в свежем тизере пятого сезона «Чем мы заняты в тени». Псевдодокументальная комедия возвращается на малые экраны буквально через неделю — свежие эпизоды начнут выходить 13 июля.

Многосерийный спин-офф «Реальных упырей» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента продолжает пользоваться популярностью у зрителей кабельного канала FX и подписчиков стримингового сервиса Hulu. Главные роли в проекте играют Мэтт Берри, Марк Прокш, Натасия Деметриу, Кайван Новак и Харви Гильен.