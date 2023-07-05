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Моллы — это не миф. Вампиры в этом убедились в свежем тизеер комедии «Чем мы заняты в тени»

Торговые центры — большая диковинка, требующая вестороннего исследования. Ознакомелнием с большим энтузиазмом занимаются представители во всех отношениях Старого Света в свежем тизере пятого сезона «Чем мы заняты в тени». Псевдодокументальная комедия возвращается на малые экраны буквально через неделю — свежие эпизоды начнут выходить 13 июля.

Многосерийный спин-офф «Реальных упырей» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента продолжает пользоваться популярностью у зрителей кабельного канала FX и подписчиков стримингового сервиса Hulu. Главные роли в проекте играют Мэтт Берри, Марк Прокш, Натасия Деметриу, Кайван Новак и Харви Гильен.

Теги
ВидеоЧем мы заняты в тени
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Новости
Комиксы
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Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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11Лазер-шоу «Три дебила» – 574: «Машина», «Гнев Бекки», трейлер «Крэйвена-охотника» и бухтящие деды
 
2Ноль кадров в секунду – 480: От Марио до демок
 
 
4ЕВА – 535: Подрочить на концовку
 
 
1Телеовощи – 502: Стихийные нагибаторы
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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