Дэниэл Рэдклифф не хочет сниматься в сериале по «Гарри Поттеру»

Новый сериал по вселенной «Гарри Поттера» во главе с Джоан Роулинг был анонсирован ещё в апреле, и с тех пор новостей по кастингу ещё не было — если не считать инсайда о расово разнообразном актёрском составе. Как ни крути, звёзды оригинала туда не вписываются — можно было рассчитывать, разве что, на небольшое камео для фанатов.

Но и его не будет. По крайней мере, Дэниэл Рэдклифф не горит желанием там появляться и вообще не питает иллюзий на этот счёт:

В моём понимании они хотят начать всё с начала, и я уверен, кто бы этим не занялся, он захочет оставить свой собственный след. И точно не захочет придумывать, как вписать туда камео старого Гарри. Так что я никоим образом не жду этого. Но я, конечно же, желаю им удачи в этом мире. Я рад, что эстафета передана, но не думаю, что я должен физически это сделать.

Сериал будет выходить на потоковом сервисе Max.