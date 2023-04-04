«Гарри Поттера» ждёт ребут в виде сериала для HBO

Издание Bloomberg со ссылкой на свои надёжные источники в индустрии эксклюзивно сообщает, что студия Warner Bros. надумала устроить многосерийный ребут знаменитой киносерии «Гарри Поттер», в свою очередь основанной на не менее знаменитом книжном цикле Джоан Роулинг.

Кабельный канал HBO якобы очень близок к финализации сделки по этому животрепещущему вопросу. Предполагается, что каждый сезон будущего сериала будет основан на одном романе из книжного цикла, что с порога обеспечит сериалу семь сезонов.

Более того, автора литературного первоисточника обязательно вовлекут в производственный процесс, дабы адаптация оставалась верна оригиналу. Но пока ни Роулинг, ни «Ворнеры», ни представители HBO не комментируют эту информацию.