 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Новый Токио Мяу Мяу» — трейлер и дата выхода второго сезона Слухи подтвердились: аниме по ранобэ «Иногда Аля внезапно кокетничает по-русски» быть. Алису продолжит озвучивать Сумире Уэсака Первые оценки «Восстания зловещих мертвецов» — критики поразительно единодушны Таинственный анонс Зака Снайдера и Лорда Дарксайда (видео) Steam заканчивает поддержку Windows 7 и 8
• • •
 
СЕРИАЛЫ
131

Безумная любовь. Вышел трейлер эротического триллера «Роковое влечение»

Эта женщина не позволит себя игнорировать. Потоковый сервис Paramount+ опубликовал трейлер эротического триллера «Роковое влечение» с Лиззи Каплан и Джошуа Джексоном в главных ролях. Восьмисерийный ремейк одноимённого фильма 1987 года с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз стартует на стриминге 30 апреля.

Это история о том, как главный герой — женатый мужчина Дэн Галлагер (Джексон) — заводит интрижку с роковой красоткой Алекс Форрест (Каплан), а после вынужден столкнуться со страшными и горькими плодами собственного крайне неблагоразумного поступка.

За сценарий отвечает шоураннер и исполнительный продюсер мини-сериала Александра Каннингэм («Отчаянные домохозяйки», «Мотель Бейтсов»).

Теги
ВидеоРоковое влечение
Комментарии

Ещё на эту тему

16Лиззи Каплан соблазняет Джошуа Джексона в тизере «Рокового влечения»

Тоже интересно

1«Смертоносный герцог и его горничная» — полноценный трейлер и дата выхода продолжения мистической романтики 2«Клетки за работой!» в кино: по манге о работе клеток человеческого организма снимут игровой фильм 15«Трон 3» с Джаредом Лето снимет режиссёр «Пиратов Карибского моря» 12Лесли Грэйс очень любит финальную версию «Бэтгёрл»: «То, что я видела, было невероятно» 6Обезьянка-киллер возвращается! Экшен «Хит-Манки» получил второй сезон

Далее на КГ

0
Это будет легендарно! Street Fighter теперь точно станет хорошим фильмом или сериалом
 1
Эпичный во всём! Команда «Стражей галактики 3» зазывает зрителей в кино (видео)
 1
Полная эволюция Енота Ракеты на новых плакатах «Стражей галактики. Часть 3»
 1
Один из непримиримых врагов Человека-паука получит серьёзное обновление своих способностей
 0
Комис-приквел Dead By Daylight расскажет о кровавом происхождении Легиона
 5
Потасканная и безумная : Леди Гага в роли Харли Квинн на съёмках «Джокера 2» (фото)
 7
«Гипнотик» Роберта Родригеса с Беном Аффлеком явил первый трейлер
 7
Дуэйн Джонсон анонсировал игровой ремейк «Моаны»
 0
КГ играет: AI: The Somnium Files — nirvanA Initiative
 35
Новый супергерой на районе! Вышел трейлер «Синего жука» от DC
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Известный художник и сценарист Чип Здарски рассказал о своей работе над Batman #900 и Dawn Of DC
 
Кино Атлетическая режиссура Майкла Б. Джордана — свежий ролик фильма «Крид 3»
 
Кино Супергёрл гневается в свежем телеролике «Флэша»
 
Игры КГ играет: Persona 5 Royal, часть 3
 
Зендея согласилась на третий сезон «Эйфории» за неприлично большой гонорар
 
Кино Опять куклы! Гильермо дель Торо анонсировал новый анимационный проект с Netflix
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 490: Планета вечной оргии
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 561: 10 лет подкасту, спецэффекты Marvel, «Джон Уик 4»
 
8Ноль кадров в секунду – 467: Возвращение величайшего резидента
 
 
3ЕВА – 522: Японутая академия
 
3Телеовощи – 489: Верхушка верхушки
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 560: «Кокаиновый медведь», «Непослушная», провал «Шазама 2», мудрость Ходжи Насреддина
 
1Ноль кадров в секунду – 466: Легенда о племени трансов
 
4ЕВА – 521: Дуры и бессмертие
 
17Телеовощи – 488: Очень не очень
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 111: Deus Ex
 
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru