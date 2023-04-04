Безумная любовь. Вышел трейлер эротического триллера «Роковое влечение»

Эта женщина не позволит себя игнорировать. Потоковый сервис Paramount+ опубликовал трейлер эротического триллера «Роковое влечение» с Лиззи Каплан и Джошуа Джексоном в главных ролях. Восьмисерийный ремейк одноимённого фильма 1987 года с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз стартует на стриминге 30 апреля.

Это история о том, как главный герой — женатый мужчина Дэн Галлагер (Джексон) — заводит интрижку с роковой красоткой Алекс Форрест (Каплан), а после вынужден столкнуться со страшными и горькими плодами собственного крайне неблагоразумного поступка.

За сценарий отвечает шоураннер и исполнительный продюсер мини-сериала Александра Каннингэм («Отчаянные домохозяйки», «Мотель Бейтсов»).