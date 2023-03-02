Лиззи Каплан соблазняет Джошуа Джексона в тизере «Рокового влечения»

Нажми на красную кнопку — получишь результат. Стриминговый сервис Paramount+ выкатил тизер эротического триллера «Рокового влечения» с Лиззи Каплан и Джошуа Джексоном в главных ролях. Восьмисерийный ремейк одноимённой полнометражной картины 1987 года с Майклом Дугласом и глен Клоуз стартует на цифровой платформе 1 мая.

Это история о том, как главный герой — женатый мужчина — вынужден столкнуться со страшными и горькими плодами собственного крайне неблагоразумного поступка.

Сценарий написала шоураннер и исполнительный продюсер проекта Александра Каннингэм («Отчаянные домохозяйки», «Мотель Бейтсов»).