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Джон Сина в шёлковом халатике поможет Кевину Харту во втором сезоне «Крепкого Харта» (трейлер)

Стриминговый сервис Quibi навернулся, но не весь выходивший на нём контент, повторил судьбу вещателя. Многосерийная комедия «Крепкий Харт» перебралась на видеосервис Roku и шлёт оттуда привет зрителям в виде трейлера второго сезона, где Кевин Харт — герой боевиков — веселится в компании Натали Эммануэль и Джона Сины.

К слову, сиквел Die Hart получил название Die Hart 2: Die Harter. Авторы выжимают из благодатного материала всё возможное. Премьера второго сезона состоится 31 марта.

В продолжении также снимаются Бен Шварц и Паула Белл. За сценарий отвечает работавший над первым сезоном Триппер Клэнси («Али, рули!»). Режиссирует по-прежнему Эрик Аппель («Кремниевая долина», «Бруклин 9-9»).

Теги
ВидеоКрепкий Харт
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Источник фотографий: Depositphotos

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