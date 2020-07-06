Джон Траволта тренирует Кевина Харта в трейлере экшен-комедии Die Hart

Как пробиться из комиков в экшен-звёзды первой величины. Потоковый сервис Quibi выкатил почему-то зацензуренный трейлер комедийного боевика Die Hart с Кевином Хартом, Джоном Траволтой и Натали Эммануэль. Премьера сериала состоится 20 июля.
Харт играет самого себя — комика, отчаянно стремящегося сменить амплуа. Когда подворачивается возможность сняться в крупном боевике, Харту предстоит пройти мощную подготовку в элитной школе мировых экшен-звёзд под руководством фанатичного ментора Рона Уилкокса (Траволта). Лишь завершив адски сложный обучающий курс, главный герой получает шанс воплотить в жизнь свою мечту.
За сценарий отвечают Дерек Колстад («Джон Уик») и Триппер Клэнси («Али, рули!»). Срежиссировал первый сезон Эрик Аппель («Кремниевая долина», «Бруклин 9-9»).
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И официальный постер: