Джон Траволта тренирует Кевина Харта в трейлере экшен-комедии Die Hart

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Как пробиться из комиков в экшен-звёзды первой величины. Потоковый сервис Quibi выкатил почему-то зацензуренный трейлер комедийного боевика Die Hart с Кевином Хартом, Джоном Траволтой и Натали Эммануэль. Премьера сериала состоится 20 июля.

Харт играет самого себя — комика, отчаянно стремящегося сменить амплуа. Когда подворачивается возможность сняться в крупном боевике, Харту предстоит пройти мощную подготовку в элитной школе мировых экшен-звёзд под руководством фанатичного ментора Рона Уилкокса (Траволта). Лишь завершив адски сложный обучающий курс, главный герой получает шанс воплотить в жизнь свою мечту.

За сценарий отвечают Дерек Колстад («Джон Уик») и Триппер Клэнси («Али, рули!»). Срежиссировал первый сезон Эрик Аппель («Кремниевая долина», «Бруклин 9-9»).

И официальный постер: