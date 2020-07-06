 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя игр на «КГ» — главные новости 29 июня — 5 июля Как не платить НДС на «Патреоне» — памятка от Всеяредакции Первый тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера сулит эпичность и саспенс Неделя аниме на «КГ» — главные новости 8–14 июня Презентация PlayStation 5: The Future of Gaming — просмотр и обсуждение в прямом эфире
2
СЕРИАЛЫ
423
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Джон Траволта тренирует Кевина Харта в трейлере экшен-комедии Die Hart

Как пробиться из комиков в экшен-звёзды первой величины. Потоковый сервис Quibi выкатил почему-то зацензуренный трейлер комедийного боевика Die Hart с Кевином Хартом, Джоном Траволтой и Натали Эммануэль. Премьера сериала состоится 20 июля.

Харт играет самого себя — комика, отчаянно стремящегося сменить амплуа. Когда подворачивается возможность сняться в крупном боевике, Харту предстоит пройти мощную подготовку в элитной школе мировых экшен-звёзд под руководством фанатичного ментора Рона Уилкокса (Траволта). Лишь завершив адски сложный обучающий курс, главный герой получает шанс воплотить в жизнь свою мечту.

За сценарий отвечают Дерек Колстад («Джон Уик») и Триппер Клэнси («Али, рули!»). Срежиссировал первый сезон Эрик Аппель («Кремниевая долина», «Бруклин 9-9»).

И официальный постер:

Постеры сериала «Die Hart»
2 Обсудить
Темы
 
Видео Die Hart
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кевин Харт, Джон Траволта и Джош Хартнетт отрабатывают экшен в ролике о создании сериала Die Hart
 
Джон Траволта тренирует Кевина Харта в трейлере экшен-комедии Die Hart

Тоже интересно

 
Этой осенью START покажет сериал «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым в главной роли
 
Кино «Мстители: Финал» — телеролик с ответом на волнующий всех вопрос
 
Кино Слетевший с катушек Распутин раскидывает джентльменов в свежем трейлере «King’s Man: Начало»
 
Кино Мир готов к супергерою-гею, и он его получит
 
Кино «Терминатор: Тёмные судьбы» выдыхается на старте кинопроката
 
Двенадцатый сезон «Теории большого взрыва» станет для сериала последним
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
 

Выйдут в июле

8 СрНоль кадров в секунду (аудио)
8 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
9 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
10 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Новые выпуски подкастов

 
6Телеовощи – 347: Доктор Любовь и два затылка
 
69Лазер-шоу «Три дебила» – 414: Вестник левого либерализма и комедия от Джона Стюарта
 
 
9Ноль кадров в секунду – 323: Не про The Last of Us Part II
 
27ЕВА – 379: Камео Судакова
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 100: The Last of Us Part II
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru