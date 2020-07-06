Шоураннер «Ведьмака» жалеет, что в первом сезоне было мало Цири

В недавней беседе с порталом TV Guide шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич, уже отбывшая в Лондон руководить подготовкой к возобновлению съёмок второго сезона «Ведьмака», раскрыла очередные подробности продолжения. В частности Хиссрич пообещала куда больше экранного времени посвятить юной цинтрийской княжне Цирилле.

Шоураннер напомнила о сложностях адаптации, когда на экран не удаётся перенести всё, что имеется в книгах, и призналась, что много отснятого материала с Цири (Фрейя Аллан) не вошло в первый сезон. Эту несправедливость создатели собираются исправить во втором сезоне.

Оглядываясь на первый сезон, я понимаю, что [Цири] в нём не так много, как мне хотелось бы. Поэтому во втором сезоне мы всерьёз примемся за персонажа и узнаем её куда лучше. И да, мы увидим её превращение — взросление, начало тренировок, трансформацию в персонажа, которого мы знаем по книгам и играм. Но эти перемены не произойдут в мгновение ока. Мы не собираемся забывать, откуда она родом. Лорен Шмидт Хиссрич, наобещала

Ранее шоураннер пообещала как следует раскрыть сюжетные линии Кагыра и Фрингильи, анонсировала появление сразу нескольких ведьмаков, и в итоге не совсем ясно, останется ли во втором сезоне место для приключений Геральта.

По предварительной информации, съёмки второго сезона тёмного фэнтези возобновятся в августе.