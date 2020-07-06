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Бранятся, смеются и дурачатся — неудавшиеся дубли третьего сезона «Тьмы»

Стриминговый сервис Netflix выпустил ролик с подборкой неудавшихся дублей третьего сезона «Тьмы». Немецкий мистический триллер, завоевавший горячую любовь зрителей и критиков, порой настолько погружает в гнетущую атмосферу, что довольно сложно вообразить на лицах актёров улыбки. Это видео поможет исправить ситуацию.

Видеоролик на немецком языке, но ситуацию спасают английские субтитры.

Заключительный сезон сериала Янтйе Фризе и Барана бо Одара о пространственно-временных аномалиях в крохотном городишке Винден вышел на экраны 27 июня.

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Темы
 
Видео Тьма
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