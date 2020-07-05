Новости блогов — с 17 июня по 5 июля

Илья Кролик сделал большой разбор Snyder Cut. Все доступные на этот момент детали — в данном ролике.

Владислав Никиткин рассказывает про трилогию Alone in the Dark. Предтеча практически всех хоррор-игр безнадёжно устарела.

Михаил Судаков презентует ролик Гуфовского. Гуф — жив! Ради PS5 даже вылез из бесконечных стримов.

Михаил Судаков с восторгом реагирует на Nature — Girls. Мрачный и томный клип. А какой там танец, вы должны его видеть! А есть ещё и версия без цензуры, где наглядно показано, про что на самом деле клип.

Михаил Судаков с умилением реагирует на Twice — Fanfare. Это Twice! А ещё они там краской мажутся! Музыка? Краской, говорю мажутся, идите смотрите!

Михаил Судаков реагирует на Chung Ha — Be Yourself и My Friend. Рекламная песенка, вместо музыки какая-то каша, Чонха как всегда прекрасна. Вторая песня — баллада с ретростилистикой.

Михаил Судаков спокойно реагирует на Weki Meki — Oopsy. Простая песня, зацепиться особо и не за что.

Михаил Судаков положительно реагирует на Stray Kids — God's Menu. Бойкая и по-хорошему злая песня.

Михаил Судаков благосклонно реагирует на TXT — Puma. Песня по реальным событиям, с разными подтекстами и хорошей хореографией в клипе.

Михаил Судаков прохладно реагирует на DIA — Hug U. Классический летний клип с милой музыкой.