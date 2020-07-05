Телеовощи. Выпуск 347: Доктор Любовь и два затылка

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:20 —
|Рассказываем про Patreon и Boosty, благодарим наших спонсоров
|05:20 —
|Новости
|50:54 —
|«Монахиня-воин» (Warrior Nun) — 1x01
|01:05:39 —
|«Робоцып» — 10x11—12
|01:13:13 —
|«Алекс Райдер» — 1x05—08 (финал сезона)
|01:25:27 —
|«Кондор» — 2x03—04
|01:27:51 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 7x05—06
|01:38:16 —
|«Роковой патруль» — 2x02—03
|01:50:21 —
|«Великая» — 1x06
|01:55:03 —
|«Харли Квинн» — 2x13 (финал сезона)
|02:05:55 —
|«Налёт» — 1x04
|02:22:44 —
|«Лексс» — 4x14 (впечатления Юрия и Льва)
|02:33:39 —
|«Вавилон 5» — 3x05 (впечатления Юрия)
|02:42:19 —
|«Звездные войны: Войны клонов» — 1x01 (впечатления Юрия и Льва)
|02:51:01 —
|Avatar: The Last Airbender ‒ Imbalance, Part 3(впечатления Льва)
|02:57:06 —
|Зачитываем донаты и отвечаем на вопросы
|03:03:42 —
|Благодарим наших спонсоров
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