Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 июня — 5 июля

Дэймон Линделоф хотел завершить «Остаться в живых» третьим сезоном, а ABC настаивал на десяти. Телеканал собирался выжать из проекта всё возможное.

Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по игре Fallout. Проект Amazon будет создаваться при непосредственном участии Bethesda.

Призрачный гонщик поддержал жалобы Энтони Маки на расизм в Marvel. Ведь латиноамериканцев в Голливуде тоже не хватает.

Ксения Собчак возглавила Россию в веб-сериале «амроН». И на это даже можно посмотреть без СМС и регистрации.

Антиисторическая сатира «Великая» с Эль Фаннинг получила второй сезон. Ещё 10 серий царствования.

ABC зарубил пилот вампирской драмы «Невесты» с Джиной Торрес. Не такие уж они и бессмертные.