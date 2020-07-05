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Метагалактический мегакинопортал
Неделя аниме на «КГ» — главные новости 22–28 июня Тизер сериала «Текст. Реальность»: больше драмы и контента 18+ Первый тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера сулит эпичность и саспенс «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат Чулпан Хаматова напугана: зрители оправдывают Сталина и ругают сериал «Зулейха открывает глаза»
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СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 июня — 5 июля
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6 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 СрНоль кадров в секунду (аудио)
8 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
65Лазер-шоу «Три дебила» – 414: Вестник левого либерализма и комедия от Джона Стюарта
 
 
8Ноль кадров в секунду – 323: Не про The Last of Us Part II
 
24ЕВА – 379: Камео Судакова
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 100: The Last of Us Part II
 
 
3Телеовощи – 346: Крайняя степень экстаза
 
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