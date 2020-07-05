Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 июня — 5 июля

Дэймон Линделоф хотел завершить «Остаться в живых» третьим сезоном, а ABC настаивал на десяти. Телеканал собирался выжать из проекта всё возможное.
Второй сезон авторской комедии «Внутри Лапенко» совсем близко. Премьера — в понедельник.
Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по игре Fallout. Проект Amazon будет создаваться при непосредственном участии Bethesda.
Кэса Анвара из «Пространства» обвиняют в сексуальных домогательствах. Ведётся следствие.
Призрачный гонщик поддержал жалобы Энтони Маки на расизм в Marvel. Ведь латиноамериканцев в Голливуде тоже не хватает.
Ксения Собчак возглавила Россию в веб-сериале «амроН». И на это даже можно посмотреть без СМС и регистрации.
Антиисторическая сатира «Великая» с Эль Фаннинг получила второй сезон. Ещё 10 серий царствования.
Нимуэ, Мерлин и меч: Кэтрин Лэнгфорд отправляется на войну в трейлере фэнтези «Проклятая». Выглядит куда привлекательнее, чем «Ведьмак».
ABC зарубил пилот вампирской драмы «Невесты» с Джиной Торрес. Не такие уж они и бессмертные.
Кэтрин Лэнгфорд рассказывает о главной героине и мире фэнтези «Проклятая». Экранизация комикса Фрэнка Миллера выходит через две недели.