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Антиисторическая сатира «Великая» с Эль Фаннинг получила второй сезон

Стриминговый сервис Hulu оформил сатирической драмеди «Великая» второй сезон. Костюмированное действо с Эль Фаннинг («Малефисента») и Николасом Холтом («Безумный Макс: Дорога ярости») в главных ролях внезапно разжилось 10-серийным продолжением, хотя изначально задумывалось как мини-сериал.

Сплетённая из анахронизмов и выдумок история от сценариста «Фаворитки» Тони Макнамары рассказывает о бурной молодости российской императрицы Екатерины II, её воцарении и сложных супружеских отношениях с непутёвым императором Петром III.

В сериале снимаются Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и Саша Дхаван. Первый сезон срежиссировал Мэтт Шекман («Игра престолов»).

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 24 июняТизер четвёртого сезона «Рассказа служанки» обещает убийства, пожары и мятежи 19 июняHulu продлил мультсериалы для взрослых «Солнечные противоположности» и «Скрестив мечи» 19 маяКак создавалась антиисторическая сатира «Великая» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом
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