Антиисторическая сатира «Великая» с Эль Фаннинг получила второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Hulu оформил сатирической драмеди «Великая» второй сезон. Костюмированное действо с Эль Фаннинг («Малефисента») и Николасом Холтом («Безумный Макс: Дорога ярости») в главных ролях внезапно разжилось 10-серийным продолжением, хотя изначально задумывалось как мини-сериал.

Сплетённая из анахронизмов и выдумок история от сценариста «Фаворитки» Тони Макнамары рассказывает о бурной молодости российской императрицы Екатерины II, её воцарении и сложных супружеских отношениях с непутёвым императором Петром III.

В сериале снимаются Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и Саша Дхаван. Первый сезон срежиссировал Мэтт Шекман («Игра престолов»).