Тизер четвёртого сезона «Рассказа служанки» обещает убийства, пожары и мятежи

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлым летом «Рассказ служанки» получил продление на четвёртый сезон, и нынче потоковый сервис Hulu готовит зрителей к возвращению сериала, выпустив экшен-тизер продолжения многосерийной антиутопии. Ролик сообщает, что новые серии появятся на экранах не раньше следующего года.

Адаптация одноимённого романа Маргарет Этвуд расскажет о народных волнениях, разгоревшихся в тоталитарном государстве Гилеад. Бывшая служанка Оффред (Элизабет Мосс), воспитанная рожать потомков власть имущим, борется с навязанной ей унизительной ролью, чтобы вернуть свободу и потерянную дочь.

Помимо Мосс в сериале снимаются Макс Мингелла, Энн Дауд, Алексис Бледел, Ивонн Страховски, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Кристофер Мелони и другие. Шоураннером и главным сценаристом числится Брюс Миллер («Сотня»).