 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Спасти человечество: вышел первый тизер фантастического эпика «Академия» Айзека Азимова «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат Вместо E3 2020: Расписание июньских презентаций Вся правда о Щиничиро Ватанабэ Режиссёр Гарет Эванс полностью раскрыл сюжет «Рейда 3»
4
СЕРИАЛЫ
171
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Кровавые «Банды Лондона» от режиссёра «Рейда» получили второй сезон

Криминальный экшен-триллер «Банды Лондона» Гаррета Эванса («Рейд», «Рейд 2») получил второй сезон и новое место вещания в США. Постепенно отказывающийся от игровых сериалов канал Cinemax передал многосерийных хит британского вещателя Sky каналу AMC, который будет участвовать в дальнейшем производстве проекта.

События жёсткого криминального боевика разворачиваются в современном Лондоне, где за власть воюют несколько международных преступных группировок. Поводом к жестоким разборкам в столице послужило убийство главы лондонского криминалитета Финна Уоллеса. Инцидент пошатнул хрупкое равновесие в преступном мире, а сын убитого Шон Уоллес одержим поисками виновных в смерти отца.

В сериале снимаются Джо Коул, Сопе Дирису, Лусиан Мсамати, Мишель Фэйрли, Колм Мини, Марк Льюис Джонс, Цзин Люси, Ричард Харрингтон, Джуд Акувидике и Эммет Джей Скэнлэн. Первый сезон вместе с Эвансом сняли Корин Харди («Проклятие монахини») и Ксавье Жанс («Атлантида»).

Второй сезон «Банд Лондона» выйдет на экраны в 2022 году.

4 Обсудить
Темы
 
Банды Лондона
 14 мая«Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы» Энн Райс ушли на AMC 2 маяРежиссёр «Рейда» рассказывает о жёстком экшене в криминальной драме «Банды Лондона» 25 апреляРежиссёр Гарет Эванс полностью раскрыл сюжет «Рейда 3»
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Режиссёр «Детстроука» не знает, что происходит с его фильмом
 
Криминальный триллер «Банды Лондона» от режиссёра «Рейда» обещает кровавые гангстерские войны
 
Режиссёр «Рейда» рассказывает о жёстком экшене в криминальной драме «Банды Лондона»

Тоже интересно

 
Кино Квентин Тарантино собирался снять фильм про Люка Кейджа
 
Кино «Спасти Ленинград» — трейлер
 
Съёмки шестого сезона «Карточного домика» приостановлены
 
Кино Следующий фильм Кристофера Нолана не романтический триллер
 
Игры Авторы Ooblets жалуются на травлю со стороны ненавистников EGS
 
Аниме ЕВА-315: Кандалы любви
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в июне

 
25 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
26 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
26 ПтЕВА (аудио)
27 СбТелеовощи (аудио)
28 ВсТелеовощи (видео)
28 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
29 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в июле

1 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
2Телеовощи – 345: Тест на наличие морковки
 
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 412: «Артемис Фаул», Губка Боб — гей, сюжет «Гладиатора 2»
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 411: Интервью с Ольгой Пильниковой, директором по маркетингу IMAX Russia & CIS
 
 
6Ноль кадров в секунду – 321: Голубая виноградинка
 
5ЕВА – 377: Он — умный, она — пианистка
 
13Телеовощи – 344: Орангутан-космонавт
 
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 410: Актуальное кино и #BlackLivesMatter
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 99: PlayStation 5: The Future of Gaming
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru