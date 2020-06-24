Кровавые «Банды Лондона» от режиссёра «Рейда» получили второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Криминальный экшен-триллер «Банды Лондона» Гаррета Эванса («Рейд», «Рейд 2») получил второй сезон и новое место вещания в США. Постепенно отказывающийся от игровых сериалов канал Cinemax передал многосерийных хит британского вещателя Sky каналу AMC, который будет участвовать в дальнейшем производстве проекта.

События жёсткого криминального боевика разворачиваются в современном Лондоне, где за власть воюют несколько международных преступных группировок. Поводом к жестоким разборкам в столице послужило убийство главы лондонского криминалитета Финна Уоллеса. Инцидент пошатнул хрупкое равновесие в преступном мире, а сын убитого Шон Уоллес одержим поисками виновных в смерти отца.

В сериале снимаются Джо Коул, Сопе Дирису, Лусиан Мсамати, Мишель Фэйрли, Колм Мини, Марк Льюис Джонс, Цзин Люси, Ричард Харрингтон, Джуд Акувидике и Эммет Джей Скэнлэн. Первый сезон вместе с Эвансом сняли Корин Харди («Проклятие монахини») и Ксавье Жанс («Атлантида»).

Второй сезон «Банд Лондона» выйдет на экраны в 2022 году.