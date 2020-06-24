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Первоисточник: www.accessonline.com Прямая ссылка на новость:
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Восьмой сезон «Бруклин 9-9» полностью перепишут под Black Lives Matter

США, где продолжаются протесты против полицейского произвола по расовому признаку, очень нужны площадки для просвещения. И полицейская комедия «Бруклин 9-9» с Энди Сэмбергом здесь как нельзя кстати. Авторам сериала теперь придётся не только очень аккуратно обращаться со своим произведением, но и использовать его на благо общества.

Назвав движение Black Lives Matter «Me too чёрной Америки», исполнитель роли сержанта Джеффордса Терри Крюс рассказал Access Daily, что с командой сериала уже была проведена разъяснительная работа о расизме, после чего четыре полностью готовых сценария восьмого сезона «Бруклин 9-9» отправились в мусорную корзину, дабы быть полностью переписанными под повестку дня:

Мы провели много мрачных бесед и глубоких обсуждений, благодаря которым, я надеюсь, сможем создать в этом году нечто поистине прорывное. У нас есть возможность и мы собираемся ею воспользоваться наилучшим образом. У нашего шоураннера Дэна Гура было четыре эпизода, готовых к производству, и они просто выбросили их. Мы начнём по новой. Пока не знаю, куда нас всё это заведёт.

 
Терри Крюс, серьёзно настроен

Крутейший (если таковым останется) сериал с не уступающим своему высокому званию кастом в лице Сэмберга, Крюса, Мелиссы Фумеро, Стефани Беатрис, Андре Брауэра, Джо Ло Трульо, Джоэля Маккиннона Миллера и Дирка Блокера вернётся на телеканал NBC в осеннем сезоне.

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Бруклин 9-9
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