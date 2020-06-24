У Джорджа Мартина случился прорыв — «Ветра зимы» должны быть готовы в 2021 году

Если у всей этой ситуации с глобальной пандемией и есть какие-то плюсы, то это точно главный из них — Джордж Мартин оказался заперт в собственном хижине в лесу домике в горах и был вынужден прекратить страдать фигнёй и начать писать. И работа неожиданно закипела — настолько, что «Ветра зимы» сейчас как никогда близки к завершению:

Насильственная изоляция помогла мне с писательством, как ничто другое. Каждый день я провожу долгие часы за «Ветрами зимы», и у меня устойчивый прогресс. Одну главу я закончил вчера, другую — за три дня до того, а ещё одну — неделей раньше. Но это не значит, что книга будет закончена завтра, а опубликована на следующей неделе. Это будет большой труд, и у меня впереди ещё много работы. А меж тем я вернулся в Вестерос. В последнее время я встречался с Серсеей, Ашей, Тирионом, сиром Барристаном и Арео Хотахом. А на следующей неделе я отправляюсь в Браавос. Джордж Мартин, травит душу

Но радоваться рано, ведь коронавирус отступает, и 71-летний создатель «Песни льда и пламени» вот-вот будет отпущен на свободу. Напомним, предыдущая его книга серии «Танец с драконами» вышла в 2011 году, и тогда же Мартин приступил к «Ветрам зимы» — продуктивность, заслуживающая уважения.