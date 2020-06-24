 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Первый тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера сулит эпичность и саспенс Неделя аниме на «КГ» — главные новости 1–7 июня Второй трейлер «Довода» Кристофера Нолана: не путешествия во времени — инверсия Анонс и демонстрация Unreal Engine 5 на PlayStation 5 Карлос Лопес Эстрада снимет игровую адаптацию диснеевского мультфильма «Робин Гуд»
КИНО
СЕРИАЛЫ
170
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Тизер сериала «Текст. Реальность»: больше драмы и контента 18+

Потоковый сервис START опубликовал тизер сериала «Текст. Реальность» — обещанной расширенной версии полнометражного «Текста» Клима Шипенко с Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским. Все пять эпизодов выйдут на цифровой платформе уже 3 июля.

В начале лета Шипенко рассказывал, что они приняли решение выпустить многосерийную версию драмы по роману Дмитрия Глуховского, потому что на монтажном столе осталось очень много якобы ценного материала. Исходную версию пришлось так сильно покромсать, что из-за этого из повествования выпали целые сюжетные линии. Стоила ли овчинка выделки, зрители узнают совсем скоро, если пожелают лично оценить «Реальность».

+ Обсудить
Темы
 
Видео Текст Текст. Реальность
 1 июняМногосерийная версия «Текста» подробно расскажет об отношениях героев Ивана Янковского и Кристины Асмус 5 февраляДраму «Текст» Клима Шипенко растянут до мини-сериала
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Тизер сериала «Текст. Реальность»: больше драмы и контента 18+

Тоже интересно

 
Disney готовит игровую адаптацию своего мультфильма «Геркулес»
 
Киносети «Синема парк» и «Формула кино» не смогут продавать онлайн-билеты на «Звёздные войны: Последних джедаев»
 
«Эбигейл» — тизер-трейлер отечественного фэнтези
 
Зрители не собираются возвращаться в кинотеатры — 70% будут смотреть кино дома
 
Невразумительный старт HBO Max — в 44 раза меньше скачиваний, чем у Disney+
 
Из российской версии «Рокетмена» вырезали все гейские сцены, но Минкульт тут ни при чём
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в июне

 
25 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
26 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
26 ПтЕВА (аудио)
27 СбТелеовощи (аудио)
28 ВсТелеовощи (видео)
28 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
29 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в июле

1 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
2Телеовощи – 345: Тест на наличие морковки
 
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 412: «Артемис Фаул», Губка Боб — гей, сюжет «Гладиатора 2»
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 411: Интервью с Ольгой Пильниковой, директором по маркетингу IMAX Russia & CIS
 
 
6Ноль кадров в секунду – 321: Голубая виноградинка
 
5ЕВА – 377: Он — умный, она — пианистка
 
13Телеовощи – 344: Орангутан-космонавт
 
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 410: Актуальное кино и #BlackLivesMatter
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 99: PlayStation 5: The Future of Gaming
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru