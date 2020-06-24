Тизер сериала «Текст. Реальность»: больше драмы и контента 18+

Потоковый сервис START опубликовал тизер сериала «Текст. Реальность» — обещанной расширенной версии полнометражного «Текста» Клима Шипенко с Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским. Все пять эпизодов выйдут на цифровой платформе уже 3 июля.

В начале лета Шипенко рассказывал, что они приняли решение выпустить многосерийную версию драмы по роману Дмитрия Глуховского, потому что на монтажном столе осталось очень много якобы ценного материала. Исходную версию пришлось так сильно покромсать, что из-за этого из повествования выпали целые сюжетные линии. Стоила ли овчинка выделки, зрители узнают совсем скоро, если пожелают лично оценить «Реальность».