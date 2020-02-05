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Первоисточник: kinobusiness.com Прямая ссылка на новость:
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Драму «Текст» Клима Шипенко растянут до мини-сериала

Кажется, у поклонников актёрских талантов Кристины Асмус появился серьёзный повод для радости. Создатели фильма «Текст» собираются выпустить его в многосерийном формате на потоковом сервисе START. Все пять эпизодов расширенной истории о мести с Александром Петровым выйдут в один день.

Судя по всему, никаких досъёмок не потребуется, потому что идея поработать сразу в двух форматах возникла у постановщика картины Клима Шипенко ещё в процессе съёмок.

Идея появилась у меня на съёмках фильма, и я предложил продюсеру Эдуарду Илояну: «Давай сделаем из этого материала два формата — и фильм, и сериал». И когда стало понятно, что у «Текста» есть большая фан-база, которая будет рада посмотреть сериал, мы поняли, что не можем отказать им в удовольствии. Мы будем монтировать всё совершенно по-другому. Многие сцены, которые были в фильме, будут смотреться абсолютно иначе. Это осознанное решение.

 
Клим Шипенко, хорошо придумал

Работу над переделыванием полнометражного экранизации одноимённого романа Дмитрия Глуховского в пятисерийный мини-сериал профинансирует цифровая платформа.

Создание сериала «Текст» будет полностью профинансировано из собственных средств видеосервиса START. Мы приняли решение о запуске оригинального сериала сразу после успешного проката фильма. Нам показалось, что зрителям будет интересно немного шире взглянуть на историю главного героя

 
Эдуард Илоян, продюсер фильма и сооснователь START

Драма собрала в прокате чуть более 390 млн рублей и получила четыре премии «Золотой орёл». Когда состоится премьера расширенной версии, пока не сообщается.

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Текст
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