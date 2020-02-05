Том Хиддлстон сыграет амбициозного политика в триллере Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Исполнитель партии обаятельного марвеловского лукавца Том Хиддлстон расширяет свои телевизионные горизонты, подписавшись на главную мужскую роль в сериале «Белый аист» от потокового сервиса Netflix. Одобрены съёмки 10-серийного первого сезона.

Сериал несколько лет находился в разработке у кабельного канала AMC и ранее носил название Spadehead. Хиддлстону довелось поработать в другом многосерийном проекте вещателя — шпионском триллере «Ночной администратор».

Амбициозный Джеймс Купер (Хиддлстон) баллотируется в британский парламент. Сотрудница Эшер Миллан получает задание проверить его кандидатуру и выясняет кое-какие потенциально опасные секреты, таящиеся в прошлом Джеймса. Эти тайны угрожают пустить под откос его карьеру, разрушить его брак и навредить влиятельным людям, поддерживающим избирательную кампанию героя.

Создателем, сценаристом и исполнительным продюсером проекта числится Кристофер Данлоп, а срежиссирует первый сезон Кристоффер Нюхольм («Табу»). Производством займётся студия Eleven («Половое воспитание»).