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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:
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Том Хиддлстон сыграет амбициозного политика в триллере Netflix

Исполнитель партии обаятельного марвеловского лукавца Том Хиддлстон расширяет свои телевизионные горизонты, подписавшись на главную мужскую роль в сериале «Белый аист» от потокового сервиса Netflix. Одобрены съёмки 10-серийного первого сезона.

Сериал несколько лет находился в разработке у кабельного канала AMC и ранее носил название Spadehead. Хиддлстону довелось поработать в другом многосерийном проекте вещателя — шпионском триллере «Ночной администратор».

Амбициозный Джеймс Купер (Хиддлстон) баллотируется в британский парламент. Сотрудница Эшер Миллан получает задание проверить его кандидатуру и выясняет кое-какие потенциально опасные секреты, таящиеся в прошлом Джеймса. Эти тайны угрожают пустить под откос его карьеру, разрушить его брак и навредить влиятельным людям, поддерживающим избирательную кампанию героя.

Создателем, сценаристом и исполнительным продюсером проекта числится Кристофер Данлоп, а срежиссирует первый сезон Кристоффер Нюхольм («Табу»). Производством займётся студия Eleven («Половое воспитание»).

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Белый аист
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