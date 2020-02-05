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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Рэй Донован» остался без восьмого сезона

Как оказалось, в январе зрители виделись с известным фиксером Рэем Донованом в последний раз. Кабельный канал Showtime объявил о закрытии криминальной драмы «Рэй Донован» на седьмом сезоне. В официальном заявлении вещатель традиционно хвалит сериал, благодарит всех причастных к проекту, но о причинах закрытия не сообщает.

К слову, во время январского пресс-тура TCA представители Showtime обмолвились, что история сериала подходит к своему завершению, и он изначально планировался как 7–8-сезонный проект.

Семь сезонов зрители следили за крайне непростой профессиональной и личной жизнью Рэя Донована (Лив Шрайбер), опытного помощника в решении проблем богатых и влиятельных людей. В сериале снимались Эдди Марсан, Джон Войт, Дэш Майхок, Кэтрин Мённиг, Пуч Холл, Керрис Дорси, Девон Багби, Грэм Роджерс, Лола Глаудини, Алан Алда, Джош Хэмилтон, Керри Кондон и Луиза Краузе.

Шоураннером проекта числился Дэвид Холландер, а создателем и главным сценаристом — Энн Бидерман («Саутленд»).

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Рэй Донован
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