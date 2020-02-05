Официально: «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний солдат» выйдут на Disney+ в этом году

Глава компании Disney Боб Айгер официально подтвердил дату премьер двух ближайших многосерийных спин-оффов марвеловской вселенной. Мини-сериал «Сокол и Зимний солдат» выйдет на потоковом сервис Disney+ в августе, а «ВандаВижн» — в декабре этого года. Каждый из сериалов будет состоять из шести эпизодов и станет связующим звеном между фильмами большой MCU.

Боевик «Сокол и Зимний солдат» отправит героев Себастиана Стэна и Энтони Маки в глобальное приключение с испытанием на прочность.

«ВандаВижн» же добавит классического ситкома в киновселенную Marvel. Согласно краткому синопсису, Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) — два наделённых суперсилами существа — живут идеальной жизнью идеального пригорода. Идиллия рушится, когда герои начинают подозревать, что всё вокруг них — не то, чем кажется. Ведущий сценарист проекта — Жак Шеффер («Чёрная вдова»), режиссёр — Мэтт Шекман («Пацаны»).

А вот мини-сериал «Локи» от режиссёра Кейт Херрон («Половое воспитание») и сценариста Майкла Валдрона («Рик и Морти») выйдет лишь в будущем году. Кроме того, что события развернутся после «Мстителей: Финала», подробностей, увы, пока никаких.