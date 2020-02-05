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«Мандалорец» может обрасти спин-оффами Лучшее аниме 2018 года — голосование Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби откладываются «Бесстыдники» продлены на финальный сезон ABC и Кевин Файги начинают переговоры о новых сериалах по вселенной Marvel
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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Мандалорец» может обрасти спин-оффами

Свежие новости по многосерийному вестерну «Мандалорец» Джона Фавро сообщил глава The Walt Disney Company Боб Айгер. Во-первых, он уточнил дату выхода второго сезона, отметив, что сериал вернётся с новыми эпизодами на Disney+ в октябре. Во-вторых, заявил, что сейчас в отношении проекта обсуждаются два важных направления — продление на третий сезон и возможные спин-оффы.

Таким образом цифровая платформа, чья аудитория нынче насчитывает 28,6 млн подписчиков, продолжит активно расширять вселенную «Звёздных войн» в многосерийном направлении. Не исключено, что в обозримом будущем к официально заявленным сериалам о Кассиане Андоре и Оби-Ване Кеноби присоединятся новые проекты о героях дальних рубежей далёкой-далёкой галактики.

Между тем Джон Фавро и Дэйв Филони пропадают на съёмках продолжения истории о мандалорце и его приёмным сыне, где задействованы Педро Паскаль, Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Карл Уэзерс и Минг-На Вен. Список режиссёров продолжения будет объявлен позже, однако уже известно, что Фавро планирует снять парочку эпизодов второго сезона.

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Мандалорец
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