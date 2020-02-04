Съёмки сериала по вселенной «Обители зла» начнутся этим летом

Сайт Redanian Intelligence, успевающий пристально следить не только за вселенной «Ведьмака», раздобыл свежую информацию о сериале потокового сервиса Netflix по миру культового франчайза «Обитель зла». О запущенном в разработку многосерийном проекте впервые сообщил год назад портал Deadline.

По данным портала, ознакомившегося с информацией о производстве, первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов. Производство собираются запустить в июне и завершить в октябре, а подготовка к съёмкам стартует в апреле. Основные съёмки будут проходить в Южной Африке. Никакой информации о творческой команде и актёрском составе сериала пока нет, но известно, что производством занимается студия Constantin Films.

Как сообщалось ранее, создатели планируют расширить вселенную «Обители зла» и углубить её мифологию. Сериал расскажет о теневой деятельности корпорации «Амбрелла» в условиях нового мирового порядка, сложившегося после катастрофы, вызванной вспышкой Т-вируса.

К слову, Netflix пока не делал никаких официальных заявлений о проекте, поэтому придётся дожидаться хоть какого-то подтверждения этому инсайду.