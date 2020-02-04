 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Лучшее аниме 2018 года — голосование Анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар Волка» расскажет о молодости Весемира «Ворон» может вернуться в производство Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби откладываются В Великобритании появились первые официальные жертвы запойного просмотра
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.ign.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Netflix сообщил дату возвращения вампирского фэнтези Castlevania

Потоковый сервис Netflix опубликовал официальный постер расширенного третьего сезона анимационного фэнтези Castlevania, а также сообщил, что мультсериал вернётся к зрителям уже скоро: 5 марта выйдут все 10 новых эпизодов продолжения.

Основные события готического фэнтези, вдохновлённого культовой игрой Dracula's Curse, происходят в 1476 году. В центре истории — Тревор Бельмонт (Ричард Армитедж), последний выживший представитель клана охотившихся на вампиров валашских изгнанников. Обзаведясь неожиданными союзниками, Тревор продолжит дело своей семьи, очищая Восточную Европу от полчищ кровососов.

В команду исполнительных продюсеров проекта входят сценарист Уоррен Эллис, а также Ади Шанкар, Кевин Колд и Фред Сейберт.

Постеры сериала «Castlevania»
+ Обсудить
Темы
 
Галерея Castlevania
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Ади Шанкар объяснил, почему «Могучие рейнджеры» круче «Звёздных войн»
 
Рецензия и отзывы на сериал «Castlevania»
 
Ади Шанкар готовит мультсериал по Castlevania

Тоже интересно

 
Кино Sony и Disney возобновляют переговоры по Человеку-пауку
 
Кино Требовательный кастинг в экранизацию «Аладдина»
 
Кино Режиссёр Колин Треворроу больше не снимает «Звёздные войны: Эпизод IX»
 
Актриса Мо’Ник подала в суд на Netflix за расовую и гендерную дискриминацию
 
Кино Создатели «Бонда 25» наняли интимного координатора
 
Кино «Вторжение» — официальный постер эпической фантастики от Фёдора Бондарчука
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00ЕВА (трансляция)
 
 
20:00КГ играет: Phoenix Wright: Ace Attorney − Trials and Tribulations, часть 4
 

Выйдут в феврале

5 СрНоль кадров в секунду (аудио)
5 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
6 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
7 ПтЕВА (аудио)
7 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
8 СбТелеовощи (аудио)
9 ВсТелеовощи (видео)
9 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
15Телеовощи – 325: Профессиональный пастух Борис
 
6Ноль кадров в секунду – 301: Худшее место для рабства
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 390: Новый министр культуры и экранизация Лавкрафта
 
16ЕВА – 357: Кончать — зло
 
0Ноль кадров в секунду – 301: Худшее место для рабства
 
14Телеовощи – 324: Работа языком в разных смыслах
 
23Лазер-шоу «Три дебила» – 389: Плохие парни навсегда, Паразиты, Дело Ричарда Джуэлла
 
20ЕВА – 356: Полит-подкаст
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru