Netflix сообщил дату возвращения вампирского фэнтези Castlevania

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал официальный постер расширенного третьего сезона анимационного фэнтези Castlevania, а также сообщил, что мультсериал вернётся к зрителям уже скоро: 5 марта выйдут все 10 новых эпизодов продолжения.

Основные события готического фэнтези, вдохновлённого культовой игрой Dracula's Curse, происходят в 1476 году. В центре истории — Тревор Бельмонт (Ричард Армитедж), последний выживший представитель клана охотившихся на вампиров валашских изгнанников. Обзаведясь неожиданными союзниками, Тревор продолжит дело своей семьи, очищая Восточную Европу от полчищ кровососов.

В команду исполнительных продюсеров проекта входят сценарист Уоррен Эллис, а также Ади Шанкар, Кевин Колд и Фред Сейберт.