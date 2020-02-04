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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Спортивная драма «Вращение» с Каей Скоделарио закрыта после первого сезона

Многосерийная спортивная мелодрама «Вращение» приказала долго жить — потоковый сервис Netflix закрыл проект после первого же сезона. Судя по всему, просмотры за первый месяц не слишком впечатлили продюсеров цифровой платформы, и те решили отказать сериалу во втором шансе.

10-серийная спортивная драма рассказывала о талантливой фигуристке-одиночнице Кэт Бэйкер (Кая Скоделарио), после тяжёлой травмы почти отчаявшейся продолжить карьеру в профессиональном спорте. Но судьба дала ей второй шанс — попробовать свои силы в парном катании с Джастином Дэвисом (Эван Родерик), с которым девушку связывает короткая интрижка в прошлом. Для пущего драматизма у стремящейся к олимпийской победе Кэт всё очень сложно в отношениях с семьёй, вдобавок она, как и её мать, страдает от биполярного расстройства.

В сериале также снимались Дженьюэри Джонс, Уиллоу Шилдс, Светлана Ефремова, Митчелл Эдвардс, Сара Райт, Уилл Кемп, Аманда Чжоу и другие. Сценаристами и шоураннерами выступили Саманта С. Страттон («Мистер Мерседес») и Лара Олсен («Царство»).

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Вращение
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