Тони Коллетт сыграет в женском триллере от Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В прошлом феврале стриминговый сервис Netflix запустил в разработку экранизацию романа-бестселлера Карин Слотер под тревожным названием Pieces of Her. Восьмисерийному проекту подобрали команду, состоящую целиком из женщин, а на днях выяснилось, что одну из главных героинь сыграет Тони Коллетт («Невероятное», «Достать ножи»).

Триллер рассказывает о том, как будничная поездка матери Лоры (Коллетт) и дочери Энди Оливер в супермаркет заканчивается смертельно опасным происшествием, которое заставляет главную героиню навсегда изменить представление о родном человеке. Когда прошлое родительницы неминуемо напоминает о себе, дочь постепенно узнаёт правду о прежней жизни матери и раскрывает тайны собственного детства.

Слотер числится шоураннером сериала, а его исполнительными продюсерами выступают режиссёр первого и второго эпизодов Лесли Линка Глаттер («Родина»), Шарлотта Стаудт («Карточный домик») и Бруна Папандреа («Большая маленькая ложь»). Производством занимаются Made Up Stories и Endeavor Content.