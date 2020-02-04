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Первоисточник: hnentertainment.co Прямая ссылка на новость:
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Режиссёр «Куба» снимет несколько эпизодов «Противостояния» Стивена Кинга

Портал HN Entertainment эксклюзивно сообщает, что в съёмочную команду сериала «Противостояние» по одноимённому роману Стивена Кинга включился хорошо знакомый с жанрами хоррора и триллера Винченцо Натали, снявший известный полнометражный ужастик «Куб».

За последние несколько лет Натали успел пополнить своё портфолио заметными многосерийными проектами, сняв отдельные эпизоды сериалов «Штамм», «Мир Дикого Запада», «Ганнибал», «Затерянные в космосе», «Люк Кейдж», «Американские боги», а также скорой премьеры Netflix «Локки и ключ».

Постапокалиптический триллер рассказывает о переживших эпидемию остатках человечества, которые пытаются устроиться в мрачном новом мире, где миссия добра возложена на хрупкие плечи древней Матушки Абагейл, а все кошмары и зло воплотились в обладателе смертоносной улыбки и невероятных сил Рэндалле Флэгге.

В сериале снимаются Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг, Грег Киннир, Одесса Янг, Генри Зага, Мэрилин Мэнсон, Йован Адепо, Оуэн Тиг, Брэд Уильям Хенке, Дэниэл Суньята, Александр Скарсгард и Хизер Грэм.

Создателем и сценаристом проекта выступает Джош Бун («Новые мутанты»), который также срежиссирует несколько серий. Соавтором сценария числится Бен Кавелл («Правосудие», «Родина»). Съёмки сериала давно идут и должны завершиться в первой половине марта.

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Противостояние
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