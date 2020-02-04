Крис Пратт сыграет морпеха в многосерийном экшен-триллере Антуана Фукуа

Страж галактики Крисс Пратт возвращается на телевидение, записавшись на главную роль, а также в исполнительные продюсеры многосерийной экранизации книжного бестселлера The Terminal List за авторством Джека Карра. Режиссировать сериал будет Антуан Фукуа, успевший поработать с Праттом в «Великолепной семёрке».

Психологический экшен-триллер рассказывает о морпехе Рисе (Крис Пратт), чей взвод попал в засаду, выполняя тайную операцию с крайне высокими ставками. Рис возвращается домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся и подозрениями в собственной ответственности за произошедшее. В скором времени всплывают новые улики, намекающие, что против Риса ведут игру некие тёмные силы.

Сценарной адаптацией займётся Дэвид Диджилио («Странный ангел»). Производство контролирует MRC Television.